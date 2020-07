Corriere Torino: "Il Toro regge un tempo a San Siro. Belotti, la sesta è triste"

Sul Corriere Torino in edicola quest'oggi c'è spazio per la sfida tra Inter e Torino andata in scena ieri. "Il Toro regge un tempo a San Siro. Belotti, la sesta è triste" scrive il quotidiano. Il capitano non si ferma (6 gol in 6 partite), ma l’Inter ribalta tutto: giovedì gara chiave contro il Genoa. La zona retrocessione resta a cinque punti, il margine è ancora di buona sicurezza, però ora diventa importante fare risultato giovedì sera contro il Genoa.