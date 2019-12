Corriere Torino: "Il Toro si compatta. Visita di Cairo al Filadelfia"

"Il Toro si compatta. Visita di Cairo al Filadelfia": così il Corriere Torino in prima pagina, parlando del Toro. Dopo la vittoria in casa del Genoa, i granata sono alla ricerca della continuità. Sarà utile stringersi ancor di più oltre che lavorare, per questo ieri pomeriggio al Filadelfia è arrivato anche il presidente Urbano Cairo. Strette di mano, parole e poi in panchina a seguire l’allenamento.