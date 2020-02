Corriere Torino: "Il tris di Bernardeschi"

© foto di stefano tedeschi

Il Corriere di Torino oggi in edicola titola: "Il tris di Bernardeschi". Un calciatore, tre ruoli. Essere Federico Bernardeschi non è facile, specialmente in questa stagione fatta di tanti bassi, pochi alti e appena un gol e un assist in 21 presenze. Accantonato l’esperimento trequartista, il fantasista ex Fiorentina ha iniziato un lavoro specifico come mezzala e all’Europeo sarà aggregato alla squadra azzurra di Roberto Mancini nel pacchetto degli attaccanti, giocando come esterno offensivo.