Corriere Torino: "In isolamento 121 dipendenti della Juve"

vedi letture

"In isolamento 121 dipendenti della Juve": così il Corriere Torino in prima pagina. Daniele Rugani positivo al Coronavirus Covid-19, tutti in isolamento, compreso il presidente Agnelli, che lancia una raccolta per gli ospedali piemontesi: "La Juve vuole dare il suo contributo, rispettando le regole e chiedendo a tutti di restare a casa. Ma vogliamo e possiamo fare di più. Pur essendo distanti, restiamo uniti".