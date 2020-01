Simone Verdi sfida il suo passato. Il Torino, infatti, ospiterà il Bologna in quest'ultima giornata del girone d'andata di Serie A e si tratterà di un match pieno zeppo di temi. "Toro-Bologna nel nome di Verdi", si legge in taglio basso. Il fantasista granata sfida la sua ex squadra, ma anche l'allenatore rossoblù, Mihajlovic, s'è seduto sulla panchina degli avversari nella sua carriera. E poi spazio anche alla Juventus, che stasera andrà a giocare sul campo della Roma: "Soltanto sei reti. Sarri ora chiede qualche gol al centrocampo", il titolo del quotidiano.