Corriere Torino: "Infortunio a Verdi. Fuori un mese"

Piove sul bagnato in casa Torino. "Infortunio a Verdi. Fuori un mese", titola il Corriere di Torino in prima pagina. Dopo Daniele Baselli, anche Simone Verdi. Il Torino perde un’altra pedina importante in questo periodo di messa a punto della condizione fisica in vista del ritorno della Serie A. Era noto che impostare la preparazione fisica in poche settimane e dopo due mesi di lockdown sarebbe stato rischioso: ebbene, il Torino sta diventando un caso di scuola se nell’arco di quindici giorni sono stati già tre gli infortuni di una certa rilevanza registrati negli allenamenti del Filadelfia.