Corriere Torino: "Izzo, ritorno alle origini"

Il Torino sabato farà visita al Napoli al San Paolo e così il Corriere di Torino titola: "Izzo, ritorno alle origini". Dalla città che Armando chiama casa ripartirà la rincorsa del Torino e sarà complicata, considerato lo stato di forma di una squadra, quella di Gattuso, che ha ottenuto cinque vittorie nelle ultime sei partite ufficiali. La possibile disputa a porte chiuse della partita toglierebbe un po’ di sapore al sabato di Izzo, ma in ogni caso quando gioca a Napoli per lui non è mai una partita come le altre.