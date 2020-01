Il Corriere Torino dedica ampio spazio alla vittoria della Juventus in Coppa Italia contro la Roma. "Juve a trazione totale" scrive il quotidiano torinese. Roma stesa già nel primo tempo dopo l’1-0 di Ronaldo. Sempre nel primo tempo i gol di Bentancur e Leonardo Bonucci che rendono vano il 3-1 di Under (autogol di Buffon). Bonucci gol e carica: "Tutti pronti per vincere tutto".