Corriere Torino: "Juve, c'è chi dice no"

© foto di ManWil

"Juve, c’è chi dice no". Non è solo rose e fiori il calciomercato dei campioni d'Italia. I bianconeri, che celebrano gli arrivi di Buffon e Rabiot e sperano in quello di Pogba, devono fare i conti anche con le uscite, come ricorda il Corriere Torino nella titolazione presente nelle pagine sportive: "Dopo due arrivi a parametro zero, Paratici deve gestire gli esuberi. Perin aspetta Milan e Roma, Mandzukic vuol conoscere Sarri e Higuain accetta solo l’estero", riporta il quotidiano piemontese.