"Juve, tre per uno": così il Corriere Torino nella sua sezione sportiva. Dejan Kulusevski è già a Torino, stamattina le visite al J Medical. Il suo arrivo, scrive il quotidiano torinese, preannuncia l’addio di almeno un giocatore fra Bernardeschi, Costa e Ramsey, i tre trequartisti di Sarri che in questa stagione, sin qui, non hanno convinto del tutto.