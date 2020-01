"Juve, certezza Ronaldo": così il Corriere Torino nella sua sezione sportiva. Sarri con il Cagliari fra la tentazione del tridente e il rilancio di Ramsey con Higuain. La certezza però è Cristiano Ronaldo, reduce da 5 gol consecutivi in campionato, in 4 gare. Ancora caccia ai record: CR7 può andare a segno per la quinta partita consecutiva in Serie A. Finora si è fermato a quattro. Il suo record al Real Madrid fu addirittura di dieci partite di fila in rete.