Corriere Torino: "Juve, Chiellini adesso punta il derby. Altrimenti torna con il Diavolo"

"Juve, Chiellini adesso punta il derby. Altrimenti torna con il Diavolo" scrive il Corriere Torino a pagina 12. Il difensore non sarà pronto per il prossimo match contro il Lecce. Chiellini sta facendo di tutto per non perdersi la stracittadina di sabato 4 luglio allo Stadium. Al più tardi, il suo rientro avverrà il 7 luglio in casa del Milan.