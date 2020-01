"Douglas Costa, fragile e devastante": così il Corriere Torino, di spalla, in prima pagina. Douglas Costa nel 2019 si è visto poco, sia nella gestione di Allegri sia in quella di Sarri, che pure contava tantissimo su di lui per accendere l’attacco della Juventus. Domenica il tecnico gli ha concesso 10 minuti e lui, il brasiliano dai muscoli di cristallo, ha risposto come sa: con una serie di scatti.