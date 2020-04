Corriere Torino: "Juve, Dybala al lavoro anche in quarantena. Rugani aspetta il via"

"La Juve ritrova Joya. Dybala al lavoro anche in quarantena, Rugani aspetta il via": così il Corriere Torino a pagina 13 quest'oggi. Dybala torna ad allenarsi dopo la positività al Coronavirus Covid-19. Una buona notizia, anche se il virus non è ancora stato debellato e lo stesso vale per gli altri due bianconeri positivi al Covid-19: Blaise Matuidi e Daniele Rugani.