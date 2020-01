Corriere Torino: "Juve, effetti speciali Dybala&Higuain"

"Effetti speciali Dybala&Higuain": così titola il Corriere Torino in edicola quest'oggi. Chiaro il riferimento alla vittoria della Juventus sull'Udinese in Coppa Italia. "La Juventus di Maurizio Sarri ha giocato a mille all’ora contro l’Udinese, travolta dalla coppia in HD (Higuain e Dybala, gol) e da tutto il gruppo bianconero, attivo e cattivo nel pressing in ogni zona del campo. Douglas Costa titolare e a segno su rigore, Bernardeschi da mezzala funziona. Fuori Can, cancellato" scrive il quotidiano torinese.