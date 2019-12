"Juve, Euro Buffon": così il Corriere Torino nella sua sezione sportiva. Gigi Buffon torna in campo, dopo la papera col Sassuolo e le polemiche sul suo impiego. Torna in campo in Champions: l’ultima volta in assoluto era stata il 6 marzo di quest’anno, a Parigi contro il Manchester United, l'ultima con la Juve l'11 aprile 2018, in casa del Real Madrid, nel famoso 1-3 con espulsione e sfogo finale del portiere.