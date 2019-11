© foto di stefano tedeschi

"juve, gare a eliminazione", titola così il Corriere Torino sui tanti infortuni che stanno colpendo i bianconeri. Non si può dire che la Juve sia stata fortunata (anche) durante questa sosta per gli impegni internazionali. Dopo Miralem Pjanic si è fermato pure Alex Sandro, uscito prima del tempo in occasione dell’amichevole persa dal Brasile contro l’Argentina, a causa di un infortunio muscolare alla coscia destra. Staff medici verdeoro e bianconeri in costante contatto, Alex Sandro resterà aggregato al Brasile ma non scenderà giocherà contro la Corea del Sud, domani ad Abu Dhabi.