"Generazione millennials": così il Corriere Torino nella sua sezione sportiva. Kulusevski, Romero e Pellegrini le promesse in arrivo alla Juventus che già può contare sul classe '99 De Ligt e sul classe '98 Demiral. Ieri visite per Jean-Claude Ntenda, terzino sinistro classe 2002 proveniente del Nantes (ingaggiato anche un altro 2002, l'attaccante Yannick Cotter). Nasce la Juve del futuro: voci sul possibile ritorno in bianconero di Riccardo Orsolini, ora al Bologna.