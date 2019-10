Corriere Torino: "Juve, i Pjanic verticali"

© foto di stefano tedeschi

Spazio anche alla notte di Champions della Juventus, nella sezione sportiva del Corriere di Torino, che titola: "Juve, i Pjanic verticali". Il regista bianconero ha più opzioni con il gioco di Sarri, meno orizzontale e più verticale, e Pjanic cercherà di innescarlo anche stasera nella sfida all’Allianz Stadium contro il Bayer Leverkusen, già indicativa, se non decisiva per la Champions. Il bosniaco della Juve parla al fianco di Sarri, e con poche parole ne diventa l’estensore del gioco, come lo è già sul prato. Il regista e lo sceneggiatore.