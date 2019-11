© foto di Wilman

"Juve, il colpo è Chong". Questo il titolo della prima pagina della sezione sportiva del Corriere Torino oggi in edicola. Il resto della titolazione spiega l'ottimismo bianconero: "Paratici parla con lo United per Mandzukic ma anche per la stellina del Manchester. È in scadenza di contratto, i tifosi temono un Pogba-bis. E Paul 'si riavvicina' a Torino".