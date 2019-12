Corriere Torino: "Juve, il trio vince 8 a 0"

© foto di stefano tedeschi

Titolo del Corriere di Torino sul tridente bianconero: "Juve, il trio vince 8 a 0". La miglior difesa è l’attacco. Tra i tanti modi di dire che nel calcio sanno tornare di moda, questo sembra il più azzeccato per analizzare il momento della Juve. Dove tiene banco il tema del «tridente da bar», quello composto da Paulo Dybala, Gonzalo Higuain e Cristiano Ronaldo. Una soluzione che incanta i tifosi, diverte i protagonisti, per ora soddisfa Maurizio Sarri. Poi però si guardano i numeri e viene fuori che proprio con Dybala, Higuain e Ronaldo contemporaneamente in campo, la Juve non ha mai subito gol in questa stagione. Segnale di come forse abbia ragione, almeno in parte, chi sostiene che giocando con il «tridente da bar» ci siano dei problemi: sì, ma solo per gli avversari.