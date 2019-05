© foto di WilMan

"Juve: in forse la sfilata per lo scudetto. Domenica 19 festa anche per le J Women, ma nessuno ha organizzato la parata". Questo il titolo odierno del Corriere Torino in prima pagina sullo sport e, in particolare, sulla Juventus. Che potrebbe addirittura non festeggiare come di consueto il campionato, il numero otto, conquistato diverse settimane fa.