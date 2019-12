Corriere Torino: "Juve, la prima di Sarri"

"La prima di Sarri": così il Corriere Torino nelle pagine interne del quotidiano. Domani in campo Juventus e Lazio in Arabia per la Supercoppa Italiana, primo trofeo della stagione. Il tecnico potrebbe vincere il suo primo trofeo italiano ad alti livelli. L’unico in bacheca è la Coppa Italia di Serie D conquistata nel 2003 con il Sansovino (lo scorso anno ha vinto l'Europa League con il Chelsea).