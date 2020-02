Sul Corriere Torino spazio al mercato della Juve...estivo! "Juve, mercato infinito" scrive il quotidiano torinese. Domani all’Allianz Stadium la sfida contro la Fiorentina. Arriva proprio Chiesa, il prossimo obiettivo di Paratici, con Tonali e Pogba. Il matrimonio con l'esterno viola poteva consumarsi in estate ma l’arrivo di Rocco Commisso ha rimescolato le carne e in estate si riparte da zero.