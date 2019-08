© foto di ManWil

Un mercato per nulla semplice, quello in uscita, per i campioni d'Italia. Al punto che il Corriere Torino, in prima pagina, titola così: "Juve, quanti big indesiderati. E ora scoppia il caso Khedira". Nelle pagine sportive si trovano maggiori dettagli sui vari calciatori in esubero: "Cancelo finisce al City, Dybala resta sul mercato e pure Higuain fa muro: Paratici cerca un’uscita per il centrocampista. Ma lui rifiuta ogni opzione".