Sulla prima pagina del Corriere Torino c'è spazio per la vittoria della Juventus sul Cagliari. "Ronaldo: nuovo look, vecchie abitudini": una tripletta del portoghese trascina la Juve. Il Cagliari si chiude troppo sin dall’inizio, la Juve palleggia e costruisce la partita con 756 passaggi. E al primo errore passa per poi dilagare. La nota negativa? De Ligt ancora in panchina, ma anche qui il tecnico smorza la polemica: "Diventerà uno dei migliori al mondo".