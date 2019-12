Corriere Torino: "Juve, Sarrismo (a metà)"

"Sarrismo (a metà)": questo il titolo del Corriere Torino dedicato alla Juventus. La Juve di Sarri segna due gol a partita e ne incassa uno: 31 gol fatti, 17 subiti. Non è tanto, per Maurizio Sarri, avere il quinto attacco e la quarta difesa del campionato, stride il numero dei gol subiti. Il tecnico: "Dobbiamo dominare per 90 minuti".