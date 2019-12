Corriere Torino: "Juve, si scatena il tridente da bar"

"Juve, si scatena il tridente da bar": così il Corriere Torino in merito alla vittoria della Juventus in casa del Bayer Leverkusen. I bianconeri passano con il punteggio di 2-0 e chiudono a 16 punti, da imbattuti. Con le rotazioni Sarri sperimenta in difesa e fa l’esame a Rabiot. Poi inserisce Dybala con Ronaldo e Higuain e il tridente decide la sfida: due assist per la Joya, i gol del portoghese e dell'argentino.