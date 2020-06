Corriere Torino: "Juve-Torino, il derby il 4 luglio"

"Juve-Torino, il derby il 4 luglio" scrive il Corriere Torino in edicola oggi. Riparte la Serie A, gare già cerchiate in rosso sul nuovo calendario. Il 4 luglio il giorno della sfida ai granata all’Allianz Stadium, poi il big match con la Lazio, in programma lunedì 20 luglio alle 21.45 (come sette partite su nove decise ieri). E la Juve riavrà anche Khedira, Chiellini e Demiral.