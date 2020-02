vedi letture

Corriere Torino: "Juve, tutto fa Lione"

"Juve, tutto fa Lione": questo il titolo scelto dal Corriere Torino in edicola oggi. La Lazio è in scia ai campioni, sulla sfida all’Inter l’incertezza dell’allarme per il coronavirus. Ci sono i francesi e la Champions al centro dei pensieri di Sarri. Testa al Lione dunque per i bianconeri, concentrati più che mai sulla sfida Champions di mercoledì contro i francesi allenati dall'ex Roma Rudi Garcia.