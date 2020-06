Corriere Torino: "Juve, una falsa ripartenza per Rabiot e Bernardeschi"

vedi letture

"Juve, una falsa ripartenza per Rabiot e Bernardeschi" scrive il Corriere Torino nella sua sezione sportiva. L’ultima mezz’ora in campo contro il Milan non ha fugato i dubbi della Juve su Adrien Rabiot e Federico Bernardeschi. La stagione compressa può rilanciarli (l'inizio della 'nuova' stagione non è stato dei migliori) altrimenti il mercato chiama.