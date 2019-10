© foto di stefano tedeschi

Il Corriere di Torino oggi in edicola titola sulla Juventus: "Allarme Ramsey". "Aaron Ramsey non è riuscito a recuperare la forma partita per il match di questa sera (ieri) e non è stato incluso nella lista dei convocati", con un tweet a metà pomeriggio la federazione del Galles ha ufficializzato l’assenza del centrocampista della Juventus dal big match contro la Croazia. Ramsey aveva già saltato sia l’ultima partita prima della sosta contro l’Inter che il precedente incontro della nazionale, contro la Slovacchia giovedì. Tutto per via di un problema all’adduttore riscontrato proprio a San Siro, durante il riscaldamento. Ramsey sarà a Torino oggi ma non sono in programma ulteriori esami, solo lavoro differenziato fino a quando il problema non sarà risolto.