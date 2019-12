© foto di stefano tedeschi

Il Corriere Torino oggi apre la sua sezione sportiva con il titolo: "Difesa sotto attacco". C’era una volta un muro, sul quale la Juventus aveva edificato gli ultimi otto scudetti consecutivi. Del resto, come dicono nello sport a stelle e strisce: l’attacco vende i biglietti, la difesa vince le partite. Qualcosa è cambiato. La retroguardia è in crisi, lo certificano i numeri. Ma le responsabilità vanno spartite con l’attacco e il centrocampo, che non reggono i ritmi del pressing alto richiesto da Sarri. Finendo per costringere la difesa a trovarsi sola contro tutti.