Corriere Torino: "Juventus, Kulusevski l'arma in più"

Sulle pagine del Corriere Torino si parla della Juve e di Dejan Kulusevski. "Kulusevski l'arma in più" scrive il quotidiano torinese. Lo svedese era in patria

durante il lockdown, si è allenato senza noie. Al Parma è in prestito, ma il 30 giugno senza accordi sarà bianconero. "Paura dei contagi? No, sono carichissimo per tornare a giocare".