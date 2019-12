© foto di stefano tedeschi

"La sfida di Ronaldo: 'Vinco tutto'", è il titolo con cui il Corriere di Torino apre la sua sezione sportiva. Cristiano Ronaldo chiude un cerchio: il 2019 è finito com’era iniziato, con un premio. Poco più di 365 giorni fa vinceva il suo primo trofeo con la maglia bianconera: la Supercoppa italiana decisa proprio da una sua rete contro il Milan. Ieri a Dubai è stato invece premiato come miglior calciatore dell’anno. Un riconoscimento, quello assegnato ai Globe soccer awards, che CR7 vince per la sesta volta in carriera, cinque in più del suo avversario di sempre, Leo Messi