Corriere Torino: "Juventus, senza tifo e incassi non tornano i conti"

Il Corriere di Torino oggi si sofferma sull'impatto che avranno gli stadi chiusi alla ripartenza. Sulla Juventus titola: "Senza tifo e incassi non tornano i conti". Più dei decibel mancheranno gli euro. Lo Stadium a porte chiuse è un danno soprattutto in termini di mancati incassi, visto che nelle ultime due stagioni si è drasticamente ridotta la spinta del cosiddetto dodicesimo uomo, il pubblico sugli spalti. Non c’è più la bolgia dei primi anni, ma per i calciatori giocare con 41 mila spettatori intorno è comunque un’altra cosa.