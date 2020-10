Corriere Torino: "L'ex Bjelanovic: 'Gojak, l’Italia fa per te'. E Zaza sfida Bonazzoli"

"L'ex Bjelanovic: 'Gojak, l’Italia fa per te'. E Zaza sfida Bonazzoli" scrive il Corriere Torino nella sua sezione sportiva odierna. Intervista all'ex granata, ed ex ds dell'Hajduk Spalato: "L’ho conosciuto solo da avversario, ma mi sono fatto un’idea di un ragazzo deciso, determinato. Un tipo molto dedito al lavoro: il che è fondamentale per fare strada in Italia". Intanto Zaza si gioca la carta Cagliari: sono cinque le reti segnate nelle otto partite disputate da Zaza contro il Cagliari.