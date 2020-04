Corriere Torino: "La cura Matuidi: gare di fitness e alta cucina"

Il Corriere di Torino oggi titola nella sezione sportiva: "La cura Matuidi: gare di fitness e alta cucina". Per capire bene cosa significa la parola «asintomatico» basta dare un’occhiata al profilo Instagram di Blaise Matuidi, ieri pomeriggio oggetto di un attacco hacker di tale KingDom. Il centrocampista bianconero sembra scoppiare di salute, a dispetto della sua positività al Covid-19. Non c’è virus che tenga per il francese, superindaffarato tra sedute di fitness in salotto e ricette da grande chef in cucina. Con un sorriso grande così. E la solita autoironia e voglia di scherzare. La lunga quarantena non sembra avergli scalfito il morale.