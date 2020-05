Corriere Torino: "La Juve al completo Dybala annuncia: 'Io sono guarito'"

Sulle pagine del Corriere Torino c'è spazio anche per la completa guarigione dal Coronavirus per Paulo Dybala. "La Juve al completo Dybala annuncia: 'Io sono guarito'" scrive il quotidiano a pagina 12. Alle 18.10, un comunicato ufficiale di poche righe è stato sufficiente per consentire a tutto il popolo bianconero di esultare. Quasi in contemporanea, il messaggio della Joya sui social: "La mia faccia dice tutto: finalmente guarito dal Covid-19!"