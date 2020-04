Corriere Torino: "La Juve al lavoro ricalcola ogni giorno la preparazione"

"Non solo 13 aprile La Juventus al lavoro ricalcola ogni giorno la preparazione": così il Corriere Torino a pagina 23, quest'oggi. Se l’attuale stagione terminerà ad agosto, è facile immaginare che il 2020/21 riparta nel giro di poche settimane. In quel caso ci sarebbe bisogno di una nuova preparazione. Per ora, per i calciatori della Juve, gli unici piani da seguire sono quelli inviati dai preparatori atletici.