Il Corriere Torino, nelle pagine interne, dedica ampio spazio al prossimo match della capolista bianconera contro la Roma: "La Juve, CR7 e Roma tabù. Solo ai giallorossi Ronaldo non ha ancora fatto gol in A ma anche Dybala è fermo a un centro nel 2015. E all’Olimpico i bianconeri non vincono dal 2014: Sarri oggi compie 61 anni e chiede un regalo olimpico".