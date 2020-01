"La Juve di domani": così il Corriere Torino in edicola oggi. Mercato futuribile per i bianconeri. Se Kulusevski è il grande colpo del 2020 Barrenechea, Wesley e Soulé sono il futuro. I tre giovani talenti sono sbarcati a Torino nel corso del calciomercato di gennaio. Ma non solo. La Juve ha anche ingaggiato Yannick Cotter (attaccante esterno classe 2002 rimasto in prestito al Sion), Jean Claude Ntenda (terzino sinistro 2002 dal Nantes), Alejandro Marques (centravanti 2000 dal Barcellona scambiato con Matheus Pereira) e Kristian Sekularac (trequartista 2003 dal Servette). Ceduti Nicolò Francofonte, Erik Gerbi e Matteo Stoppa alla Sampdoria in cambio dell’acquisto della punta classe ‘98 Giacomo Vrioni.