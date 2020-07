Corriere Torino: "La Juve frena, Chiello trema"

"La Juve frena, Chiello trema" scrive il Corriere Torino nella sua sezione sportiva odierna, commentando il 3-3 di ieri in casa del Sassuolo. Il capitano, titolare dopo quasi 5 mesi, esce nell’intervallo per un indurimento al polpaccio: oggi verifiche muscolari. Ansia anche per la spalla di De Ligt. Ieri il 3-3 sul campo del Sassuolo. In tutto fanno 9 gol incassati e 2 soli punti nelle ultime tre partite, oggi l’Inter potrebbe tornare a -6, l’Atalanta è già a -7 e lunedì sera allo Stadium arriva la Lazio, ferma a -8.