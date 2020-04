Corriere Torino: "La Juve gioca in sala: presto anche nel calcio a 5"

vedi letture

Sulle pagine del Corriere Torino si parla di una nuova svolta per la Juventus che pensa di creare una squadra per il fusta: "La Juve gioca in sala: presto anche nel calcio a 5" scrive il quotidiano. Da anni si parla, per quanto sottovoce, di una potenziale polisportiva Juventus. Il club ora pensa anche al futsal, prima mossa la creazione di una squadra Under 15.