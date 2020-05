Corriere Torino: "La Juve ha deciso: un tetto agli ingaggi"

vedi letture

Grandi novità in casa bianconera in vista del prossimo calciomercato: "La Juve ha deciso: un tetto agli ingaggi" scrive il Corriere Torino sulla sua prima pagina odierna. Cambio di rotta che potrebbe pesare sui nuovi acquisti. Per i nuovi potrebbero non essere previsti ingaggi superiori a circa 9 milioni di euro lordi, a seconda che possano rientrare o meno all’interno delle agevolazioni fiscali previste dal "Decreto crescita". Ecco che quindi per gli stipendi netti si parlerebbe di accordi compresi tra i 4,5 e i 6 milioni netti.