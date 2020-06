Corriere Torino: "La Juve non sa più far gol. Buffon (quasi) invincibile"

Coppa Italia in prima pagina sul Corriere Torino. Il tono, però, non è di festa, vista la sconfitta bianconera: "La Juve non sa più far gol, neppure su rigore: niente record per Buffon. Il Napoli vince la Coppa Italia: 4-2 dal dischetto", si legge nella titolazione. Nella sezione sportiva, il titolo è il seguente: "Buffon (quasi) invincibile. Il migliore in campo è il portiere, ormai eterno. Ma la Coppa Italia sfuma insieme al suo primato". Ovvero quello di sollevare un trofeo a 42 anni, cosa non riuscita a nessuno nel calcio italiano.