Corriere Torino: "La Juve toglie le stelle per la Nazionale"

© foto di WilMan

Curiosa notizia quella leggibile oggi sul Corriere Torino. Allo Juventus Stadium i bianconeri hanno modificato, momentaneamente, l'ingresso della struttura per l'arrivo degli azzurri: "La Juventus toglie le stelle per salutare la Nazionale. Ma quel 'Benvenuti' andrà bene anche per Sarri" è il titolo riscontrabile nelle pagine interne del quotidiano, con un riferimento per nulla velato alla possibilità che anche il prossimo tecnico bianconero, ormai a un passo dalla firma, potrà apprezzare la scritta.