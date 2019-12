"La Juve vicina a Paredes": così il Corriere Torino in prima pagina. Il ds della Juve Paratici tratta con il PSG, che vuole Emre Can. Il club parigino però chiede anche De Sciglio per cedere Paredes ai bianconeri. E intanto la società bianconera pensa anche alla prossima stagione: parte la corsa a Eriksen a parametro zero.