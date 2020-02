Campo e mercato sulla prima pagina del Corriere Torino. "La Juve vola e si regala Orsolini" scrive il quotidiano. Una doppietta di Ronaldo, con un rigore per tempo (il secondo scatena l’ira del presidente viola Commisso). La Juventus difende il vantaggio in vetta. Sarri dopo la gara: "Lasciare fuori Dybala mi fa andare a letto bestemmiando". Accordo per il ritorno di Orsolini dal Bologna. Paratici ha fatto valere l’accordo sulla parola che aveva col Bologna L’attaccante rossoblù sostituirà Zaniolo nei piani dei bianconeri: accordo da 26 milioni.