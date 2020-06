Corriere Torino: "La Juventus sfida Orsolini. Un esame in più e una promessa"

Spazio al campo e al mercato sul Corriere Torino. "La Juventus sfida Orsolini. Un esame in più e una promessa" scrive il quotidiano in prima pagina. Prima del coronavirus Juve e Bologna erano d’accordo sulla parola: Orsolini sarebbe rientrato. 26 milioni per il ritorno a Torino, cifra leggermente superiore ai 22,5 milioni di euro che Fabio Paratici aveva pattuito giusto un anno fa. Difficile che venga fatto un altro investimento simile in un mercato in cui andranno molto di moda gli scambi.